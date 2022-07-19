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Аналитик считает, что Microsoft купит Netflix за $ 100 млрд

Аналитик считает, что Microsoft купит Netflix за $ 100 млрд
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Microsoft сейчас находится в процессе приобретения Activision Blizzard. Несмотря на эту покупку, после её завершения компания сразу же планирует приобрести ещё одного гиганта, но только не в игровой индустрии.

Речь идёт о покупке стримингового сервиса Netflix. По словам аналитика Needham Лоры Мартин, американская корпорация всерьёз планирует купить сервис. Netflix оценивается примерно в $ 100 млрд. Это гигантская сумма, которой вряд ли кто-то сможет располагать, кроме Microsoft.

Также Мартин отметила, что недавно две компании заключили рекламное партнёрство. Если в его рамках всё пройдёт успешно, то Microsoft приблизится к покупке Netflix ещё на шаг.

Официальной информации от представителей одной из компаний не было, но всё это звучит как минимум интересно.

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