G2 могут подписать игрока Bad News Eagles по CS:GO

Киберспортсмен косовской команды Bad News Eagles по Counter-Strike: Global Offensive Ригон rigoN Гаши может перейти в G2 Esports. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на авторитетные источники в клубе.
Гаши может заменить в G2 капитана Алекси Aleksib Виролайнена, которого организация ранее выставила на трансфер. Помимо этого, французский клуб может покинуть Одрик JACKZ Жюг — по данным инсайдеров, ему разрешили вести переговоры с другими командами.
Ранее появлялись слухи, что новым капитаном G2 может стать Кирилл Boombl4 Михайлов, который в мае покинул состав Natus Vincere.
Текущий состав G2 Esports по CS:GO:
- Неманья huNter Ковач;
- Никола NiKo Ковач;
- Одрик JACKZ Жюг;
- Илья m0NESY Осипов;
- Алекси Aleksib Виролайнен (на трансфере).
Руководство французской команды приняло решение об изменениях в составе после неудачного выступления на Intel Extreme Masters в Кёльне — G2 заняла на турнире лишь 9–12 место.
- 22 июля 2022
-
15:25
-
15:09
-
14:56
-
14:44
-
14:28
-
14:19
-
14:14
-
14:10
-
13:44
-
13:34
-
13:06
-
13:02
-
12:35
-
12:16
-
11:28
-
10:26
-
09:47
-
06:27
- 21 июля 2022
-
23:39
-
23:22
-
23:00
-
21:16
-
21:03
-
20:32
-
20:04
-
19:41
-
19:33
-
19:27
-
19:10
-
19:02
-
18:58
-
18:51
-
18:40
-
18:31
-
18:16