G2 могут подписать игрока Bad News Eagles по CS:GO

Киберспортсмен косовской команды Bad News Eagles по Counter-Strike: Global Offensive Ригон rigoN Гаши может перейти в G2 Esports. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на авторитетные источники в клубе.

Гаши может заменить в G2 капитана Алекси Aleksib Виролайнена, которого организация ранее выставила на трансфер. Помимо этого, французский клуб может покинуть Одрик JACKZ Жюг — по данным инсайдеров, ему разрешили вести переговоры с другими командами.

Ранее появлялись слухи, что новым капитаном G2 может стать Кирилл Boombl4 Михайлов, который в мае покинул состав Natus Vincere.

Текущий состав G2 Esports по CS:GO:

Неманья huNter Ковач;

Никола NiKo Ковач;

Одрик JACKZ Жюг;

Илья m0NESY Осипов;

Алекси Aleksib Виролайнен (на трансфере).

Руководство французской команды приняло решение об изменениях в составе после неудачного выступления на Intel Extreme Masters в Кёльне — G2 заняла на турнире лишь 9–12 место.