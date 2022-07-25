С новой прошивкой Xbox Series включаются почти мгновенно

Ещё со времён запуска консолей нового поколения осенью 2020 года Xbox и PlayStation отмечали важность быстрого включения устройств. Благодаря SSD пользователю больше не нужно ждать слишком долгих загрузок: нажал, подождал десять секунд — можно играть.

Как заметили пользователи программы тестирования Xbox Insider, именно к этому и стремится Microsoft. С новой прошивкой Series X и S «холодное» включение консолей сократилось на пять секунд — с 13 до 8 секунд. Авторам удалось добиться столь впечатляющего результата путём сокращения стартовой анимации логотипа Xbox — теперь она длится в районе четырёх секунд вместо девяти.

По данным издания The Verge, пока изменения почувствуют лишь пользователи энергосберегающего режима, с которым консоли полностью выключаются. Совсем скоро апдейт смогут оценить и обычные игроки.