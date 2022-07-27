Новые анимации, дриблинг и удары: первый геймплей FIFA 23
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Electronic Arts поделилась кучей деталей о геймплее FIFA 23. Судя по всему, в этом году фанатов футбольных симуляторов ждёт одна из лучших игр в серии.
Не забудьте включить русские субтитры в видео.
- Технология HyperMotion 2 позволила разработчикам записать ещё больше реальных футбольных матчей, после чего все данные отправились на создание реалистичного взаимодействия между игроками.
- Для женских команд авторы записывали отдельные матчи, чтобы игра за мужские и женские клубы действительно отличалась.
- Разработчики сильно переработали дриблинг: особенно умелые и ловкие футболисты смогут обманывать защитников с помощью резких движений корпуса — без каких-либо финтов. Также игроки будут двигаться намного реалистичнее без мяча.
- Чтобы нападающие не стали уж слишком сильными, разработчики усилили защитников. Их движениями и разворотами станет намного легче управлять, а умелая игра в защите чаще станет приводить к успешным отборам. Также подкаты станут намного эффективнее — особенно у топовых фуллбеков.
- Авторы полностью переработали систему ускорения. Теперь у футболистов есть три архетипа скорости: взрывной, контролируемый и продолжительный. Первые очень быстро вырываются вперёд, но на дистанции чуть сбавляют. Вторые ускоряются и двигаются примерно одинаково. Третьи стартуют медленно, но постепенно догоняют других широкими шагами.
- Многие популярные футболисты получат собственную анимацию бега. Например, у Винисиуса Жуниора будет целых два стиля: один с мячом, другой — без.
- В FIFA 23 появится пушечный удар — мощный выстрел, который может как полететь мимо ворот, так и залететь в самую девятку.
- Футболисты ещё чаще начнут обрабатывать мяч более корректно, чтобы не терять контроль над мячом в тех или иных ситуациях.
- Разработчики полностью переработали пенальти и штрафные удары: они станут более реалистичными и интуитивно понятными.
- Переработка коснулась и вратарей: теперь они реагируют на мяч в зависимости от их обзора. Если он заблокирован, то они могут пропустить даже самый простой мяч — как и в реальном футболе. Кстати, впервые в истории серии пальцы голкиперов будут деформироваться от попадания по ним!
- Авторы доработали и физику: рикошеты станут намного реалистичнее и правдоподобнее, а особые приёмы будут сильнее обескураживать оппонентов.
FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях. До сих пор неизвестно, состоится ли релиз игры в России.
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