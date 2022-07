Источник: The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me выйдет 30 ноября

Известный инсайдер под ником Aggiornamenti Lumia раскрыл дату выхода The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me. Если верить информации, тайтл выйдет 30 ноября. Сами авторы дату пока не называли.

Ранее Aggiornamenti Lumia слил точную дату выхода Skull and Bones, поэтому его информации можно верить, но всё же лучше относиться с долей скепсиса.

Сюжет расскажет о группе документалистов, которые получают таинственное приглашение в современную копию «Замка убийств» серийного убийцы Г. Г. Холмса. Через время прибывшие поймут, что за ними следят, а их жизнь окажется в опасности.

В антологии The Dark Pictures часть The Devil in Me выступает четвёртой, а всего Supermassive Games планирует выпустить восемь игр. The Devil In Me должна выйти на всех актуальных платформах, кроме Switch.