На Netflix вышел сериал «Песочный человек» с русскими субтитрами
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В онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера сериала «Песочный человек» — телеадаптации одноимённого комикса Нила Геймана. Все 10 эпизодов можно посмотреть с русскими субтитрами.
Сюжет «Песочного человека» рассказывает о повелителе царства снов по имени Морфей, который провёл 70 лет в плену у оккультиста Родерика Бёрджесса. Теперь герою предстоит вернуть былую силу, возродить своё царство и понять, как изменился он сам.
Главную роль в сериале исполнил Том Стёрридж («Рок-волна»), вместе с ним в шоу также снялись Бойд Холбрук («Логан»), Дженна Коулман («Доктор Кто») и Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и Узник Азкабана»). Пока неизвестно, получит ли шоу второй сезон или это всё же будет мини-сериал.
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