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WB может полностью отменить «Флэша» из-за скандального Эзры Миллера

WB может полностью отменить «Флэша» из-за скандального Эзры Миллера
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Скандальный Эзра Миллер своим поведением действительно может погубить 200-миллионный фильм «Флэш», поскольку Warner Bros. Discovery уже рассматривает возможность полностью отказаться от выпуска картины. Об этом сообщает THR.

Сейчас у корпорации три варианта развития ситуации

Первый. Эзра Миллер получит профессиональную помощь и отправится домой — на ферму в Вермонте. Если это поможет актёру, но ближе к премьере он даст интервью о своём неподобающим поведении в последние годы, проведёт ограниченный пресс-тур, и «Флэша» будут крутить в кино.

Второй. Если Миллер не примет профессиональную помощь, WB не будет продвигать фильм через актёра и максимально ограничит его работу с прессой. В этом случае «Флэш» станет последним фильмом Миллера в роли супергероя. На эту роль найдут другого актёра.

Третий. Если ситуация станет ещё хуже, то WB не исключает полную отмену картины или масштабные пересъёмки с новым актёром. Это в любом случае будет стоить огромных денег, а отмена фильма на $ 200 млн будет новым беспрецедентным ходом для индустрии. Ранее WB уже отменила «Бэтгёрл» за $ 90 млн.

Эзра Миллер скатился. Восходящая звезда Голливуда сейчас вызывает лишь отторжение Эзра Миллер скатился. Восходящая звезда Голливуда сейчас вызывает лишь отторжение

Сейчас премьера «Флэша» запланирована на 23 июня 2023 года.

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