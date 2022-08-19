Новый сезон Call of Duty: Warzone и Vanguard станет последним

Activision представила пятый сезон Call of Duty: Warzone и Vanguard — как оказалось, он станет для шутеров заключительным. Издатель решил преждевременно закрыть поддержку. Для сравнения, у Modern Warfare и Black Ops Cold War было по шесть сезонов — и они заканчивались уже после релиза новой части.
А вот Vanguard оказалась настолько неудачной, о чём уже не раз говорила сама Activision, что и Modern Warfare 2 анонсировали куда раньше изначальных планов, и теперь даже целый сезон сократили.
В финальном сезоне Last Stand при этом творится настоящее безумие мультивселенной: в шутеры добавят Рауля Менендеса из Black Ops 2, Халеда аль-Асада из Modern Warfare, Габриэля Рорка из Ghosts и Сераф из Black Ops 4. Параллельно этому добавят оружие EXI из Advanced Warfare.
В Warzone пройдёт два события: «Операция «Последний звонок» и «Герои против злодеев». В мультиплеер Vanguard добавят две новые карты — Beheaded и Fortress.
Дорожная карта финального сезона
Сезон Last Stand стартует 24 августа и, видимо, продлится вплоть до релиза Modern Warfare 2 в конце октября.
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