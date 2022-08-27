55% российских геймеров стали реже покупать видеоигры

Российская аналитическая компания Platforma опросила 1231 совершеннолетних игроков, предоставив данные порталу RT. Эксперты выяснили, как изменилась жизнь любителей видеоигр с февраля этого года, когда крупные издатели ушли из России.
55% респондентов заявили, что после 24 февраля они стали покупать игры гораздо реже. 34% опрошенных жалуются на слишком высокие цены, столько же пользователей предпочли легальному геймингу торрент-трекеры.
При этом 15% игроков причиной отказа от покупок назвали неоднозначное отношение издателей и разработчиков к российским пользователям. 7% респондентов заявили, что современные тайтлы не дотягивают до необходимых стандартов качества, а 10% отказываются искать обходные пути для покупки новинок.
Аналитики также отметили, что пользователи, которые продолжают покупать игры после 24 февраля, столкнулись с рядом проблем. 25% респондентов были вынуждены завести новые игровые аккаунты в других странах, а 23% опрошенных пришлось завести зарубежные онлайн-кошельки.
Также стало известно, что 20% респондентов испытывают проблемы с конвертацией рублей в иностранную валюту. При этом 15% были вынуждены сменить регион на цифровых игровых площадках.
При этом специалисты отметили, что россияне не сократили покупку игр, а наоборот — за последние полгода их расходы выросли. Доля пользователей, которые тратят на игры в среднем 5-10 тыс. рублей в месяц, с февраля увеличилась с 23 до 32%. По заверению экспертов, в остальном покупательская способность геймеров изменилась незначительно. А вот игровые онлайн-ресурсы показали значительный рост — по данным аналитиков, их посещаемость выросла на 32%.
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