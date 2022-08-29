Прошла жеребьёвка RMR-турниров к мэйджору по CS:GO. NAVI и Virtus.pro попали в одну группу

Организаторы чемпионата мира IEM Rio Major 2022 по шутеру Counter-Strike: Global Offensive опубликовали составы групп на отборочные RMR-турниры.

32 команды из Европы будут распределены на две подгруппы — из каждой в основную стадию мэйджор-турнира в Бразилии попадёт восемь лучших коллективов.

На первом RMR турнире выступят пять российских команд: Team Spirit, Cloud9, forZe eSports, Aurora и 1win. Во вторую группу попали Virtus.pro (Outsiders), K23 и украинско-российский ростер Natus Vincere.

Фото: ESL

Отборочные RMR-турниры по Counter-Strike: Global Offensive для европейских команд пройдут в Швеции с 4 по 9 октября. Лучшие участники попадут в финальную стадию чемпионата мира Intel Extreme Masters Rio Major 2022 в Бразилии.