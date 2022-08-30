Вилат: за права на The International по Dota 2 заплатили, как за чемпионат мира по футболу

Украинский киберспортивный комментатор Виталий v1lat Волочай в своих соцсетях рассказал, как изменится формат освещения чемпионата мира The International по Dota 2 в этом году.
По словам руководителя студии Maincast, на прошлых The International компания Valve сама искала комментаторов и разрешала свободную трансляцию своего турнира всем желающим. В этот раз права на квалификацию и групповой этап чемпионата мира по Dota 2 были проданы отдельным студиям.
Права теперь нужно покупать. И права были проданы букмекерам. В России официальная трансляция TI11 пройдёт на канале BetBoom на Twitch — потому что они за права на The International по Dota 2 заплатили сумму, как за чемпионат мира по футболу (семь знаков в американской валюте). Честно, у меня в голове не укладывается, что такой эфир будет на канале букмекерской конторы.
Студия Вилата Maincast не покажет The International 2022 ни на русском, ни на украинском языке — во втором случае права выкупила букмекерская контора, решившая отдать права на освещение компании Weplay. Работники Maincast будут комментировать некоторые матчи с задержкой в 15 минут на своих личных каналах.
При этом матчи плей-офф The International по Dota 2 будут освещены по тому же принципу, что и раньше: компания Valve пригласит аналитиков и комментаторов из различных студий, а трансляция пройдёт на официальном канале dota2ti на Twitch и YouTube.
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