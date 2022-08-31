Спустя 13 лет главному герою Minecraft вернули бороду

В Сети обратили внимание на недавний апдейт, который Mojang провела в Minecraft. Разработчики обновили текстуры главного героя песочницы, Стива, — теперь у него есть борода.
До этого апдейта стандартный скин Стива был без бороды. Причём назвать апдейт совершенно новым нельзя, поскольку бороду Стиву именно вернули. Облик с растительностью на лице был в Minecraft до 2009 года, а после этого бороду убрали и заменили на гладкое лицо.
Примечательно, что в сети на возвращение бородатого Стива отреагировали с восторгом. Пользователи радуются, что персонаж наконец-то повзрослел и стал настоящим мужчиной. Шутят, что всё это время геймеры росли вместо со Стивом.
Забавно, что многие в скине с бородой видят не её, а, скорее, рот Стива. Так он кажется более радостным и счастливым.
Борода Стива была повторно добавлена в скин Minecraft по умолчанию после того, как была удалена более десяти лет назад, но я никогда не перестану видеть в ней его рот.
Обновился и облик женской версии Стива по имени Алекс. Модель получила небольшие 3D-элементы, однако существенных изменений нет.
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