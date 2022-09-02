Семейная подписка Game Pass запустилась в Ирландии и Колумбии

Несколько дней назад в сеть утёк логотип семейной подписки Xbox Game Pass. Тогда Microsoft утечку не комментировала, однако в итоге официально запустила семейную подписку, правда пока только в Ирландии и Колумбии.

Смысл Xbox Game Pass Friend & Family в том, чтобы делиться подпиской ещё с четырьмя людьми. Делиться можно с людьми, находящимися в одной стране.

В настоящее время мы тестируем этот план в Колумбии и Ирландии. Будущие страны и регионы могут быть добавлены в ближайшие месяцы.

Цены на семейную подписку

Цена в Ирландии составляет $ 21,9 в месяц

Цена в Колумбии составляет $ 11,2 в месяц

Xbox Game Pass Friend & Family включает в себя все те же фишки, что и обычный Game Pass, но только теперь этим могут пользоваться несколько людей.