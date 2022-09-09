Утекла короткометражка с Кирико — новым героем Overwatch 2
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В сети раньше времени появилась свежая короткометражка Blizzard, посвящённая новому персонажу Overwatch 2 по имени Кирико. Важно отметить, что ролик ещё не до конца доработан. Впрочем, это и так заметно. Утечку активно пытаются устранять.
В самом ролике можно детальнее разглядеть героиню, которая умело обращается с оружием ближнего боя. К тому же она может лечить своих союзников. Видимо, Кирико пополнит ряды героев поддержки. А ещё в короткометражку органично вписалась композиция из Cyberpunk 2077.
Один из доступных роликов, который всё ещё могут удалить
Официально Кирико ещё не представляли. Вероятно, это случится в ближайшее время, а сам ролик доделают и выпустят.
Релиз Overwatch 2 состоится 4 октября на всех платформах. Шутер будет условно-бесплатным.
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