В новом трейлере Sonic Frontiers показали Супер Соника
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На выставке Tokyo Game Show 2022 компания SEGA поделилась новым трейлером Sonic Frontiers. В ролике показали несколько геймплейных кадров, в том числе момент, где Соник получает усиление и вступает в схватку с титаноподобным врагом.
События новой игры про Соника развернутся в открытом мире — на островах «Звездопада», где нужно будет исследовать несколько биомов. Сонику предстоит дать отпор загадочным врагам и спасти друзей.
Недавно глава Sonic Team Такаси Иидзука заявил, что в грядущей Sonic Frontiers будет больше контента, чем в любой прошлой игре про Соника.
Sonic Frontiers выходит за день до релиза God of War Ragnarok — 8 ноября. Издатель обещает, что переносов не будет. Новая игра про Соника будет доступна на всех консолях и ПК.
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