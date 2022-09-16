Blizzard раскрыла дату старта второго сезона в ремейке Diablo 2

Уже 8 октября в ремейке Diablo 2 стартует второй сезон поддержки. С его выходом в игре появятся «Зоны ужаса», в которых можно будет получить уникальные талисманы за победу над очень сильными чудовищами.

Всего в проект добавят шесть новых талисманов. У каждого из них будут свои уникальные свойства. К примеру, один будет давать -50% к сопротивлению магическому урону.

Какие талисманы появятся?

Чёрная расщелина

Невосприимчивость монстров к магическому урону нейтрализована

-50% к сопротивлению магическому урону

Перелом костей

Невосприимчивость монстров к физическому урону нейтрализована

Получаемый физический урон увеличивается на 25%

Ледяной разлом

Невосприимчивость монстров к холоду нейтрализована

-75% к сопротивлению холоду

Небесная трещина

Невосприимчивость монстров к молнии нейтрализована

-75% к сопротивлению молнии

Пламенный портал

Невосприимчивость монстров к огню нейтрализована

-75% к сопротивлению огню

Гниющий излом

Невосприимчивость монстров к яду нейтрализована

-75% к сопротивлению яду

Если особенность «Зоны ужаса» включена, раз в час армии Преисподней будут вторгаться в разные области и сеять там ужас. Монстры в этих областях будут как минимум на два уровня выше вашего текущего или своего исходного уровня (но не превышая максимальный уровень монстров на текущем уровне сложности).

Ремейк Diablo 2 доступен на всех актуальных платформах, однако купить игру в России официально пока нельзя.