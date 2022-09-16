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Blizzard раскрыла дату старта второго сезона в ремейке Diablo 2

Blizzard раскрыла дату старта второго сезона в ремейке Diablo 2
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Уже 8 октября в ремейке Diablo 2 стартует второй сезон поддержки. С его выходом в игре появятся «Зоны ужаса», в которых можно будет получить уникальные талисманы за победу над очень сильными чудовищами.

Всего в проект добавят шесть новых талисманов. У каждого из них будут свои уникальные свойства. К примеру, один будет давать -50% к сопротивлению магическому урону.

Какие талисманы появятся?

Чёрная расщелина

  • Невосприимчивость монстров к магическому урону нейтрализована
  • -50% к сопротивлению магическому урону

Перелом костей

  • Невосприимчивость монстров к физическому урону нейтрализована
  • Получаемый физический урон увеличивается на 25%

Ледяной разлом

  • Невосприимчивость монстров к холоду нейтрализована
  • -75% к сопротивлению холоду

Небесная трещина

  • Невосприимчивость монстров к молнии нейтрализована
  • -75% к сопротивлению молнии

Пламенный портал

  • Невосприимчивость монстров к огню нейтрализована
  • -75% к сопротивлению огню

Гниющий излом

  • Невосприимчивость монстров к яду нейтрализована
  • -75% к сопротивлению яду
Если особенность «Зоны ужаса» включена, раз в час армии Преисподней будут вторгаться в разные области и сеять там ужас. Монстры в этих областях будут как минимум на два уровня выше вашего текущего или своего исходного уровня (но не превышая максимальный уровень монстров на текущем уровне сложности).

Ремейк Diablo 2 доступен на всех актуальных платформах, однако купить игру в России официально пока нельзя.

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