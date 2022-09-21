Стали известны все 30 участников франшизной лиги по Valorant. В списке есть Natus Vincere

Riot Games объявила состав профессиональной лиги по шутеру Valorant на сезон 2023 года. В список вошли 30 клубов — по 10 из Америки, Европы и Азии.
Среди участников сезона оказались Team Liquid, Evil Geniuses, Team Secret, Vitality и другие известные клубы. Единственной русскоязычной командой стала Natus Vincere, в составе которой сейчас остались только белорус Артур 7ssk7 Кюршин и россиянин Кирилл Cloud Нехожин.
По слухам, в последний момент из франшизы исключили G2 Esports: гендиректор клуба недавно попал в скандал после совместных видео с кикбоксёром Эндрю Тейтом, который известен своими сексистскими высказываниями.
Фото: valorantesports.com
В феврале 2023 года все 30 участников примут участие в первом турнире сезона Kick-Off Tournament — он будет проходить в течение трёх недель в Сан-Паулу. Затем команды ждут региональные лиги, глобальный ивент Valorant Masters в мае и осенний чемпионат мира.
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