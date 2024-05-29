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Вышел трейлер комедийного шоу про космос «Луна и мир» c Нонной Гришаевой

Вышел трейлер комедийного шоу про космос «Луна и мир» c Нонной Гришаевой
Аудио-версия:
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Телеканал СТС представил рекламный трейлер комедийного сериала «Луна и мир» с Нонной Гришаевой — звездой «Папиных дочек». В ролике показали центральных персонажей истории и красоты бескрайнего космоса.

Видео доступно на YouTube-канале Ipaf Cinema. Права на видео принадлежат СТС.

Согласно синопсису, в 2040 году «Рускосмос» открывает лунную станцию «Закат-1» с целью защитить Землю от опасного астероида. Новую структуру возглавила чудаковатая Ирина Цветкова, у которой в подчинении оказались не менее странные сотрудники: недалёкий майор Слава, пилот-хамка София, бестолковые инженеры Юрич и Рома и другие «специалисты».

Ко всему прочему, в каст вошли Татьяна Бабенкова, Павел Яшков, Мария Лисовая, Юрий Грубник, Артём Сучков, Сергей Шаталов, Сергей Штатнов, Варвара Бородина, Кирилл Мелехов и другие. Постановщиками шоу выступили Илья Куликов и Аня Мирохина.

Сериал «Луна и мир» начнёт выходить с 3 июня. Всего в первый сезон войдёт 10 эпизодов.

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