Игроков в Overwatch 2 всё же будут поощрять за смену героев

Недавно Blizzard опубликовала в своём блоге некоторые изменения, которые коснутся героев Overwatch 2. Так, за частую смену героя геймеров будут поощрять, хотя ранее Blizzard говорила, что это не эффективно.
К примеру, если вы будете играть за одного героя, а потом поменяете его, то у нового выбранного персонажа ультимативная способность будет сразу заряжена на 30%. Однако это при условии, что у первого персонажа способность зарядилась на 100%. Во время бета-тестирований это работало для атакующих героев, а в полной версии будет распространяться на каждого персонажа.
Таким образом можно будет часто менять персонажей и оставаться почти с наполовину накопленной ультимативной способностью. Также на сайте можно увидеть и многие другие изменения, которые коснутся героев.
Релиз Overwatch 2 состоится 4 октября на всех актуальных платформах. Шутер будет условно-бесплатным.
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