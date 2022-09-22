Глава Microsoft уверен, что покупку Activision Blizzard одобрят

Сделка между Xbox и Activision Blizzard уже некоторое время находится на грани отмены: всему виной усиленные проверки потенциального поглощения регуляторами из Великобритании и США. Перед одобрением ведомства хотят быть уверены в том, что сделка не повредит игровой индустрии в целом и геймерам в частности.
В интервью изданию Bloomberg генеральный директор Microsoft Садья Наделла заявил, что он абсолютно уверен в положительном решении регуляторов — даже несмотря на все дополнительные проверки.
Конечно, любая сделка такого масштаба будет тщательно проверяться регуляторами, но мы полностью уверены в том, что она будет одобрена.
Наделла отметил, что прямо сейчас Microsoft занимает лишь 4–5-е место на Олимпе индустрии. И лидеру топа, Sony, совсем недавно позволили совершить сразу несколько приобретений, включая покупку Bungie, создателей Destiny. Так что если регуляторы хотят увидеть настоящую конкуренцию, то они должны одобрить покупки самой Microsoft.
- 22 сентября 2022
-
19:02
-
18:45
-
18:37
-
18:05
-
17:59
-
17:38
-
17:20
-
17:10
-
16:30
-
16:25
-
16:05
-
15:55
-
15:42
-
15:23
-
14:51
-
14:43
-
14:23
-
14:22
-
14:15
-
14:00
-
13:26
-
13:16
-
12:44
-
12:42
-
12:04
-
11:29
-
10:35
-
10:12
-
09:43
-
09:24
- 21 сентября 2022
-
21:52
-
21:09
-
20:32
-
20:21
-
19:56