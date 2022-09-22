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Глава Microsoft уверен, что покупку Activision Blizzard одобрят

Глава Microsoft уверен, что покупку Activision Blizzard одобрят
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Сделка между Xbox и Activision Blizzard уже некоторое время находится на грани отмены: всему виной усиленные проверки потенциального поглощения регуляторами из Великобритании и США. Перед одобрением ведомства хотят быть уверены в том, что сделка не повредит игровой индустрии в целом и геймерам в частности.

В интервью изданию Bloomberg генеральный директор Microsoft Садья Наделла заявил, что он абсолютно уверен в положительном решении регуляторов — даже несмотря на все дополнительные проверки.

Конечно, любая сделка такого масштаба будет тщательно проверяться регуляторами, но мы полностью уверены в том, что она будет одобрена.

Наделла отметил, что прямо сейчас Microsoft занимает лишь 4–5-е место на Олимпе индустрии. И лидеру топа, Sony, совсем недавно позволили совершить сразу несколько приобретений, включая покупку Bungie, создателей Destiny. Так что если регуляторы хотят увидеть настоящую конкуренцию, то они должны одобрить покупки самой Microsoft.

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