Глава Microsoft уверен, что покупку Activision Blizzard одобрят

Сделка между Xbox и Activision Blizzard уже некоторое время находится на грани отмены: всему виной усиленные проверки потенциального поглощения регуляторами из Великобритании и США. Перед одобрением ведомства хотят быть уверены в том, что сделка не повредит игровой индустрии в целом и геймерам в частности.

В интервью изданию Bloomberg генеральный директор Microsoft Садья Наделла заявил, что он абсолютно уверен в положительном решении регуляторов — даже несмотря на все дополнительные проверки.

Конечно, любая сделка такого масштаба будет тщательно проверяться регуляторами, но мы полностью уверены в том, что она будет одобрена.

Наделла отметил, что прямо сейчас Microsoft занимает лишь 4–5-е место на Олимпе индустрии. И лидеру топа, Sony, совсем недавно позволили совершить сразу несколько приобретений, включая покупку Bungie, создателей Destiny. Так что если регуляторы хотят увидеть настоящую конкуренцию, то они должны одобрить покупки самой Microsoft.