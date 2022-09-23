Respawn поддержала своих разработчиков и призвала игроков им не угрожать

В социальных сетях Respawn, разработчиков Apex Legends, появилась обращение команды к игрокам. Respawn призвала прекратить угрожать разработчикам.

Как отметила студия, грань между конструктивной критикой и открытыми угрозами не должна быть стёрта. В студии заботятся о своих работниках и переживают за их состояние.

В последнее время мы стали свидетелями угроз по отношению к нашим разработчикам. Мы рады вкладу сообщества, но грань между критикой и угрозами не будет стёрта. Мы хотим напомнить нашим игрокам, что у нас есть политика абсолютной нетерпимости к угрозам. Мы предпримем соответствующие меры для усиления безопасности сотрудников.

О каких угрозах и о каких способах их пресечения идёт речь, неизвестно. Respawn поддержали коллеги из студии Bungie, они заявили, что игровые студии должны объединять усилия для борьбы с излишней токсичностью.