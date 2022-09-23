Respawn поддержала своих разработчиков и призвала игроков им не угрожать
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В социальных сетях Respawn, разработчиков Apex Legends, появилась обращение команды к игрокам. Respawn призвала прекратить угрожать разработчикам.
Как отметила студия, грань между конструктивной критикой и открытыми угрозами не должна быть стёрта. В студии заботятся о своих работниках и переживают за их состояние.
В последнее время мы стали свидетелями угроз по отношению к нашим разработчикам. Мы рады вкладу сообщества, но грань между критикой и угрозами не будет стёрта. Мы хотим напомнить нашим игрокам, что у нас есть политика абсолютной нетерпимости к угрозам. Мы предпримем соответствующие меры для усиления безопасности сотрудников.
О каких угрозах и о каких способах их пресечения идёт речь, неизвестно. Respawn поддержали коллеги из студии Bungie, они заявили, что игровые студии должны объединять усилия для борьбы с излишней токсичностью.
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