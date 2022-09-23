В рекламном ролике засветилась белая Xbox Series X

21 сентября производитель компьютерной периферии Logitech выпустил рекламный ролик игровых наушников Astro A30. Пользователи тут же углядели в нём белый Xbox Seriex X — на заднем плане в одном из фрагментов.

В данный момент Microsoft продаёт консоль лишь в одном цвете — чёрном. Появление белой приставки может означать, что компания планирует выпустить новую ревизию устройства. Впрочем, возможно, корпорация разрешила Logitech использовать изображение консоли в белом цвете в конкретном ролике для создания общей художественной ценности.

Издание VGC уже обратилось к Microsoft за комментарием, однако ответа на момент публикации заметки не последовало. Вполне возможно, что корпорация уже совсем скоро объяснит игрокам, что конкретно они увидели в рекламе.