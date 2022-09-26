Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Приложение VK для iOS удалили из App Store

VK и Mail.ru удалили из App Store
Комментарии

Из магазина App Store для iOS удалили многие приложения холдинга VK: основной VK, VK Музыка, мессенджер VK, почта Mail.ru, VK Клипы и другие.

Как и с другими российскими приложениями, которые в итоге удалили, после удаления их нельзя перекачать или обновить. При этом ранее загруженные приложения продолжают работу, а в Google Play для Android все приложения ещё доступны.

В VK ещё не прокомментировали ситуацию, однако, учитывая обстоятельства, рассчитывать на возвращение приложений не стоит. Если у вас установлены эти приложения и они вам потребуются — будьте внимательны и случайно не удалите их с устройств.

Ранее из App Store удалили приложения многих банков вроде «Альфы», Сбербанка, «ВТБ» и других.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022