Рейтрейсинг и DLSS. Трейлер ПК-версии Gotham Knights

Warner Bros. Games совместно с NVIDIA показала трейлер ПК-версии Gotham Knights, где продемонстрировали многие особенности боевика именно для компьютеров.
Энтузиасты на ПК получат множество улучшений и уникальных функций, помимо уже традиционного улучшения графики и повышенной кадровой частоты, разработчики реализовали поддержку отражений через трассировку лучей и сразу три варианта масштабирования картинки: DLSS 2 от NVIDIA, FSR 2 от AMD и XeSS от Intel.
Вдобавок игрокам позволят переназначать кнопки и играть на ультрашироких мониторах или с несколькими дисплеями.
Игра выходит уже 21 октября на PS5, Xbox Series и ПК. По сюжету Бэтмен умер, а Готэм теперь под защитой его подопечных — Красного колпака, Найтвинга, Робина и Бэтгёрл. В игре есть кооператив на двоих.
- 27 сентября 2022
-
16:22
-
16:16
-
15:49
-
15:13
-
14:24
-
14:16
-
13:35
-
13:32
-
12:51
-
12:46
-
11:57
-
11:13
-
10:43
-
10:03
-
09:37
-
00:00
- 26 сентября 2022
-
22:31
-
22:04
-
21:58
-
21:48
-
21:44
-
21:03
-
19:25
-
19:02
-
18:23
-
18:19
-
18:01
-
17:43
-
17:39
-
17:25
-
17:09
-
16:48
-
16:16
-
16:07
-
15:30