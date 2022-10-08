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forZe выбила Astralis c квалификации к мэйджору. Датчане впервые пропустят ЧМ по CS:GO

forZe выбила Astralis c квалификации к мэйджору. Датчане впервые пропустят ЧМ по CS:GO
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Российская команда forZe одержала вторую победу в рамках европейского отборочного RMR-турнира к мэйджору IEM Rio Major 2022 по Counter-Strike: Global Offensive.

Матч 4-го тура с Astralis завершился со счётом 2:0 — на картах Mirage и Nuke пятёрка Артёма Fierce Иванова победила с одинаковым счётом 16:14.

CS:GO IEM: Road to Rio - Европа A
07 октября 2022, пятница. 20:00 МСК
Astralis
Окончен
0 : 2
forZe

Таким образом, forZe сохраняет шансы выйти на чемпионат мира в Бразилии. Для этого российской команде нужно будет победить в заключительном матче с Bad News Eagles из Косово, который начнётся сегодня в 19:00 по московскому времени.

Состав датского клуба, который четыре раза побеждал на мэйджорах, вылетел с RMR-чемпионата и пропустит главный турнир по CS:GO — 'это происходит впервые в истории Astralis.

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