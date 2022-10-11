СМИ: игроки NAVI серьёзно поссорились с капитаном перед The International 2022

По неподтверждённой информации, в составе Natus Vincere по Dota 2 произошёл конфликт, который повлиял на результат «рождённых побеждать» на The International 2022. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил «Кибер».

Автор материала отмечает, что несколько игроков команды выразили недовольство стилем руководства 32-летнего капитана Алексея Solo Березина. Он якобы не пользуется авторитетом среди тиммейтов и мог покинуть NAVI ещё до старта чемпионата мира — такой вариант обсуждали внутри команды.

Косвенно на проблемы в коллективе намекал экс-игрок Natus Vincere Илья ALOHADANCE Коробкин, который был исключён из состава жёлто-чёрных в апреле. Во время прямой трансляции он рассказал, что находится в шоке от происходящего сейчас в команде, но подробностей не сообщил.

Сегодня NAVI вылетела из предварительной стадии The International 2022, уступив китайской Xtreme Gaming (1:2).

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