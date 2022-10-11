NAVI проиграла Xtreme Gaming и вылетела с The International 2022

Состав Natus Vincere по Dota 2 завершил выступление на чемпионате мира The International 2022. Команда уступила Xtreme Gaming из Китая и вылетела из предварительной стадии турнира, заняв 5–6 место.
«Рождённые побеждать» здорово начали серию, после получаса игры перевернув ход встречи, и повели со счётом 1:0. Но повторить этот успех в следующих двух сетах не удалось — Xtreme лидировала с первых минут и уверенно реализовывала преимущество в поздней стадии.
Сегодня китайская команда проведёт ещё один матч. Он начнётся после небольшой паузы, соперником станет европейский ростер Team Liquid.
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