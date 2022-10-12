Теперь в Diablo Immortal можно создавать пятизвёздочные самоцветы. Но это долгий процесс
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Blizzard объявила, что теперь в Diablo: Immortal можно создавать легендарные пятизвёздочные самоцветы без дополнительного вливания денег. Опция полностью бесплатная, но есть нюанс.
Для создания пятизвёздочных самоцветов необходим новый ресурс — теллурические жемчужины. Их можно получить тремя способами:
- обмениваться эфесами с лейтенантом Физрией, торговцем эфесами в Вестмарше;
- участвовать во временных событиях;
- приобретать некоторые пакеты во внутриигровом магазине, такие как «Припасы искателя» и «Припасы покорителя порталов».
По заверению издания GamesRadar+, чтобы создать такой самоцвет, необходимо гриндить около 40 недель (280 дней), если не учитывать временные события. Журналисты, иронизируя, отметили, что один пятизвёздочный самоцвет в мобильной Diablo гриндится дольше, чем легендарный скин в Overwatch 2.
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