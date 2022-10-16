Слух: разработчики игр уже могли получить PS5 Pro и более мощный Xbox

Известный инсайдер под ником Tez2, который часто сливает информацию о GTA и других играх Rockstar Games, рассказал, что большие игровые студии уже получили от Microsoft и Sony более мощные девкиты PS5 и Xbox Series. Судя по всему, это pro-версии консолей, наподобие Xbox One X и PlayStation 4 Pro, которые выходили в середине прошлого поколения.
Tez2 утверждает, что эта информация более чем правдива, а не спекуляция. При этом он не сообщил, когда примерно улучшенные версии консолей поступят в продажу. Известный журналист Том Хендерсон уверен, что релиз обновлённых версий PS5 и Xbox Series состоится лишь в 2024 году или даже позже.
Обычно производители консолей присылают девкиты улучшенных версий платформ заранее, поэтому информация инсайдера может быть правдивой.
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