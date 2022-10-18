Microsoft внезапно уволила около 1000 сотрудников
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По информации издания Business Insider, в Microsoft произошли серьёзные сокращения. Компания без публичных объявлений уволила около 1000 сотрудников, включая людей, работающих в подразделении Xbox.
Также стало известно, что Studio Alpha, которая была создана как «серьёзная инициатива» для создания облачных симуляторов военных игр, входит в число полностью закрываемых отделов. Microsoft отметила, что просто оценивает приоритеты и вносит изменения в структуру.
Как и все компании, мы регулярно оцениваем наши бизнес-приоритеты и соответствующим образом вносим структурные коррективы. Мы продолжим инвестировать в наш бизнес и нанимать сотрудников в ключевых областях роста в следующем году.
Под сокращение также попала команда инженеров Microsoft, которая изучала космические технологии. Если взять сокращённые отделы в целом, то из них уволили многих ветеранов, проработавших в компании более 15 или 20 лет.
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