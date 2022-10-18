RAMZES666 покинул Virtus.pro после вылета с The International 2022 по Dota 2

Российский клуб Virtus.pro объявил об уходе Романа RAMZES666 Кушнарёва из коллектива по Dota 2. После неудачного выступления на отборочных соревнованиях к The International 2022 игрок и команда приняли обоюдное решение не продлевать сотрудничество.

Глобальная цель, которую игроки в первую очередь ставят сами для себя, не была достигнута. Иногда так бывает, что состав из индивидуально сильных исполнителей не складывается в мощную команду. Поэтому мы с Романом приняли совместное решение завершить сотрудничество — с полной уверенностью, что от этого выиграют обе стороны.

Уход из Virtus.pro прокомментировал и сам RAMZES666. Он заявил, что ему было очень приятно вернуться «в родную берлогу», однако пришло время двигаться дальше.

Было здорово на время вернуться в родную берлогу, но сейчас пора двигаться дальше. Я желаю парням успеха и надеюсь, что мы ещё пересечёмся с ними на турнирах.

Роман RAMZES666 Кушнарёв выступал под тегом Virtus.pro с 28 мая 2022 года.

Состав Virtus.pro по Dota 2

Данил gpk Скутин

Дмитрий DM Дорохин

Даниял yamich Лазебный

Егор Xakoda Липартия

Артём fng Баршак (тренер)

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