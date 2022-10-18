RAMZES666 покинул Virtus.pro после вылета с The International 2022 по Dota 2
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Российский клуб Virtus.pro объявил об уходе Романа RAMZES666 Кушнарёва из коллектива по Dota 2. После неудачного выступления на отборочных соревнованиях к The International 2022 игрок и команда приняли обоюдное решение не продлевать сотрудничество.
Глобальная цель, которую игроки в первую очередь ставят сами для себя, не была достигнута. Иногда так бывает, что состав из индивидуально сильных исполнителей не складывается в мощную команду. Поэтому мы с Романом приняли совместное решение завершить сотрудничество — с полной уверенностью, что от этого выиграют обе стороны.
Уход из Virtus.pro прокомментировал и сам RAMZES666. Он заявил, что ему было очень приятно вернуться «в родную берлогу», однако пришло время двигаться дальше.
Было здорово на время вернуться в родную берлогу, но сейчас пора двигаться дальше. Я желаю парням успеха и надеюсь, что мы ещё пересечёмся с ними на турнирах.
Роман RAMZES666 Кушнарёв выступал под тегом Virtus.pro с 28 мая 2022 года.
Состав Virtus.pro по Dota 2
- Данил gpk Скутин
- Дмитрий DM Дорохин
- Даниял yamich Лазебный
- Егор Xakoda Липартия
- Артём fng Баршак (тренер)
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