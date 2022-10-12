Интриги в команде, нулевая подготовка и скачущая мораль. А могло ли быть по-другому?

Рождённые скандалить и косолапые: как VP и NAVI вылетели с чемпионата мира по Dota 2

Несколько часов назад в Сингапуре определились последние участники чемпионата мира The International 2022 по Dota 2. Победителями предварительной стадии турнира стали две европейские команды — Team Secret и Team Liquid.

В то же время главный чемпионат по Dota 2 уже лишился нескольких знаковых и интересных игроков. Среди неудачников оказались двукратные чемпионы мира, гранды китайского киберспорта и, к сожалению, оба русскоязычных коллектива.

Таким образом, среди 20 участников группового этапа The International 11 нашлось место только двум командам из России — действующим чемпионам турнира в лице Team Spirit и победителям региональной квалификации BetBoom Team.

Этим текстом мы подводим общие итоги TI11: Last Chance Qualifier, а заодно пытаемся разобраться, что помешало проявить себя NAVI и Virtus.pro — и почему на первый план снова вышла не игра наших команд, а всё то, что вокруг Dota 2.

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Рождённые скандалить

Стоит начать с того, что состав Natus Vincere изначально не входил в число фаворитов стадии Last Chance Qualifier. У клуба выдался ещё один неудачный сезон, и даже в предварительный этап «рождённые побеждать» попали с большим трудом — просто не оказалось конкурентов в регионе.

Однако в первые дни турнира пятёрка Алексея Solo Березина приятно удивила. Ни одного поражения и первое место в группе! Свежие идеи, классная игра от обычно нестабильного керри, интересный стиль! После такого у многих появилась надежда, что NAVI станет командой-сюрпризом и укажет хейтерам их место.

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Увы, но суровый плей-офф всё расставил по местам. «Жёлто-чёрные» натворили кучу ошибок в серии с T1, а затем отлетели из нижней сетки от Xtreme Gaming. Оба соперника NAVI после этого не выиграли ни одного матча.

К индивидуальной форме претензий намного меньше — а вот в командной игре, как часто бывает в СНГ-коллективах, проблем хватало. Аналитики отмечают, что в решающие моменты Соло и Ко принимали неверные решения, а также много ошибались на стадии драфта.

Алик V-Tune Воробей, NAVI Фото: Beyond The Summit

Позже поползли слухи, что настоящей командой состав Natus Vincere перестал быть ещё до старта The International. Сразу несколько игроков открыто критиковали стиль руководства капитана Алексея Solo Березина, постоянно ссорились и даже обсуждали его исключение.

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До Сингапура NAVI всё же добрались в полном составе, но доверие к лидеру у тиммейтов Соло, судя по всему, было подорвано. Во время пиков он почти всё время молча смотрел в монитор, а драфтами занимался тренер вместе с другим саппортом (кстати, swedenstrong и GuessWho — давние хорошие знакомые, которые пришли в команду почти одновременно).

Стоит ли размышлять о том, какими были атмосфера в голосовом чате и координация команды во время матчей? Возможно, игроки NAVI ещё покажут себя на топ-уровне (благо талант и скилл есть у всех пятерых), но для начала каждому хорошо бы найти сплочённый коллектив.

Тотальное невезение

У Virtus.pro сложилась прямо противоположная с турнирной точки зрения ситуация. Российская команда очень слабо провела групповую стадию и должна поблагодарить за выход в верхнюю сетку коллективы из Америки — они оказались настолько слабыми, что не смогли оказать никакого сопротивления ни одному сопернику.

Вообще, провал VP в группе легко понять. Большинство команд прибыли в Сингапур или соседнюю Малайзию за несколько недель до турнира, чтобы привыкнуть к климату и часовому поясу, прощупать мету и потренироваться вместе.

«Медведи» же оставались дома до последнего, прибыв на место проведения за два дня до старта — до сих пор неясно, как, с кем и в каком формате они тренировались. Чуть позже клуб, защищая игроков, объяснит такое решение «процессом смены владельца« и «логистическими трудностями» (видимо, из-за текущих событий в мире).

Только вот ни фанатам, ни самим игрокам от этих извинений не легче.

Дмитрий DM Дорохин, Virtus.pro Фото: Valve

Чудом коллектив всё же смог найти свою игру за несколько дней — и одержал две яркие (хотя нельзя сказать, что уверенные) победы в плей-офф. В решающий день Virtus.pro оставалось выиграть одну из двух серий, чтобы выйти в групповой этап, но тут вскрылась другая проблема.

Российская команда — одна из самых молодых на турнире. Самому опытному, Роману RAMZES666 Кушнарёву — 23 года, и он точно не подходит на роль лидера по характеру. Тренеру Артёму fng Баршаку скоро 28, но это его первый опыт после завершения собственной карьеры в мае.

Потому иногда Virtus.pro действует излишне эмоционально. Одна осечка провоцирует цепочку грубых ошибок, а в решающих моментах некоторым просто не хватает уверенности. Весь мир называет нашу пятёрку главными неудачниками сезона, и этому есть причины: VP пять раз играла в матчах, которые позволили бы ей выйти в групповой этап TI11. И проиграла все.

10 августа, PGL Arlington Major. Победа над Team Spirit обеспечивала бы 5–6-е место на турнире и 515 рейтинговых очков (этого хватало для прямого инвайта);

Победа над Team Spirit обеспечивала бы 5–6-е место на турнире и 515 рейтинговых очков (этого хватало для прямого инвайта); 12 августа, PGL Arlington Major. Победа на beastcoat обеспечивала бы 5–6-е место на турнире и 515 рейтинговых очков (этого хватало для прямого инвайта);

Победа на beastcoat обеспечивала бы 5–6-е место на турнире и 515 рейтинговых очков (этого хватало для прямого инвайта); 7 сентября, региональная квалификация. Победа в финале над BetBoom выводила VP напрямую в основную стадию The International;

Победа в финале над BetBoom выводила VP напрямую в основную стадию The International; 12 октября, Last Chance Qualifier. Победа над Team Secret обеспечивала бы первое место и путёвку в групповой этап;

Победа над Team Secret обеспечивала бы первое место и путёвку в групповой этап; 12 октября, Last Chance Qualifier. Победа над Team Liquid обеспечивала бы второе место и путёвку в групповой этап.

За команду очень обидно, особенно если вспоминать историю с подсчётом очков. Ребята действительно талантливы и не заслужили такого удара в начале киберспортивной карьеры на высоком уровне.

Хотя нельзя не признать, что сегодня и Secret, и Liquid «мишки» уступили по делу. Если они действительно хотят стать лучшими — нужно расти дальше, особенно в эмоциональном плане.

Роман RAMZES666 Кушнарёв, Virtus.pro Фото: Virtus.pro

Кого ещё не будет на The International

Помимо легенд СНГ-киберспорта RAMZES666 и Solo, на чемпионат мира не смогли пройти ещё несколько ярких игроков. Прежде всего турнир пропустят два двукратных чемпиона из T1 — Топиас Topson Таавитсайнен и Анатан ana Фам вернулись на про-сцену после долгой паузы, но все усилия оказались напрасными.

Стоит отметить, что экс-игроки золотого состава OG до сих пор в прекрасной форме. Быть может, если бы они нашли тиммейтов посильнее, то смогли бы вытянуть команду на The International (по крайней мере, так казалось в некоторых матчах).

С другой стороны, Топсон должен понимать, что трансфер игрока, который пропустил весь сезон, да ещё и прямо перед турниром — огромный риск для любого коллектива. Залететь в топ-команду перед «Интом», как тремя годами ранее, уже не выйдет — её нужно собирать по ходу сезона.

Topson из T1 Фото: Valve

Неожиданно плохо выступили две китайские команды. Xtreme Gaming многие эксперты безапелляционно считали главным фаворитом квалификации последнего шанса, но чудес от связки саппортов Сюна Pyw Цзяханя и Дина Dy Цуна оказалось недостаточно. Обидно, что не лучшую игру показал великий мидер Paparazi: он был неплох, но даже в предварительной стадии TI11 ничем не выделялся.

Шансы на успех Vici Gaming оценивались ниже изначально, но увидеть на главном турнире года легендарного Чжоу Yang Хайянга было бы круто. Увы, но не в этом году — остаётся надеяться, что к The International 12 опытный саппорт сохранит свою форму и стиль, вернувшись сильнее.

Yang из Vici Gaming Фото: Dreamhack

Доминация Европы

В групповой этап по итогам Last Chance Qualifier прошли обе команды из европейского региона, Team Secret и Team Liquid. Надо признать, абсолютно заслуженно, так что следить за ними будет интересно вдвойне: впридачу к интересной игре и хорошим шансам занять высокое место мы получим на The International ещё немного звёзд «Доты».

Прежде всего это 32-летний капитан «секретных» Клемент Puppey Иванов. Победитель самого первого The International даже спустя 11 лет не оставляет надежд завоевать вторую Эгиду чемпионов, всё это время стабильно выступая на высоком уровне. До этого Пуппей ни разу не пропускал главный турнир года и на этот раз тоже не стал нарушать традицию.

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Стоит отметить и русскоязычное дуо Романа Resolut1on Фоминка и Бакыта Zayac Эмилжанова. Оффлейнер и саппорт пополнили состав Team Secret летом и сразу усилили команду, так что очередной рекорд Puppey и место команды в групповом этапе TI11 — во многом их заслуга.

В Team Liquid стоит выделить керри Лассе MATUMBAMAN Урпалайнена, который ещё летом заявил, что завершит карьеру по итогам сезона. Было бы слишком грустно заканчивать провалом в квалификации, но теперь он сможет выступить на The International в последний раз — даже жаль, что финн решил закончить сейчас, хотя до сих пор находится в прекрасной форме.

Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен, Team Liquid Фото: Valve

Групповая стадия The International с участием MATUMBAMAN, Puppey и всех остальных начнётся после двухдневной паузы — матчи пройдут с 15 по 18 октября.