СМИ: Virtus.pro распустит состав по Dota 2 после провала на The International 2022
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Англоязычное издание Blix со ссылкой на собственные источники сообщило, что российский клуб Virtus.pro откажется от текущего состава по Dota 2 после неудачного выступления на чемпионате мира The International 2022.
По данным СМИ, состав не проводил подготовку к главному турниру года из-за токсичной атмосферы внутри коллектива. Теперь клуб намерен отказаться от всех игроков по Dota 2 и собрать состав с нуля — часть игроков будет ждать окончания контрактов, другие могут покинуть Virtus.pro уже перед началом нового сезона. Это же касается и игроков запаса, Виталия Save- Мельника и Ильяса illias Ганеева.
Текущий состав Virtus.pro по Dota 2:
- Данил gpk Скутин;
- Дмитрий DM Дорохин;
- Даниял yamich Лазебный;
- Егор Xakoda Липартия;
- Артём fng Баршак (главный тренер).
Ранее состав Virtus.pro уже покинул керри Роман RAMZES666 Кушнарёв.
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