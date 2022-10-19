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Стал известен состав русскоязычной студии освещения плей-офф The International 11

Стал известен состав русскоязычной студии освещения плей-офф The International 11
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Игровая компания Valve объявила полный список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать матчи стадии плей-офф чемпионата мира The International 2022 по Dota 2.

На русскоязычной трансляции TI11 будет работать 21 человек — это работники студий RuHub, FISSURE и Maincast, бывшие профессиональные игроки и контент-мейкеры.

Комментаторы The International 2022 на русском языке:

  • Никита 4ce Котков;
  • Алексей Lex Филиппов;
  • Александр JAM Коротков;
  • Рустам Adekvat Мавлютов;
  • Виктор GodHunt Волков;
  • Артур Goblak Костенко;
  • Дмитрий Inmate Филинов;
  • Егор Belony Довгий;
  • Алексей BafiK Бафадаров;
  • Дария Eiritel Морозова.

Аналитики The International 2022:

  • Дмитрий Droog Чумаченко;
  • Дмитрий Zloba Иринчук;
  • Сергей Smile Ревин;
  • Алексей STORM Туманов;
  • Егор JotM Сурков;
  • Александр Nofear Чурочкин;
  • Артём fng Баршак;
  • Алексей Solo Березин.

Контент-мейкеры:

  • Дмитрий CrystalMay Корчевинин;
  • Яна b2ru Химченко.

Ведущий вечернего шоу:

  • Александр XBOCT Дашкевич.

Матчи плей-офф The International 2022 пройдут 20-23 и 29-30 октября в Сингапуре.

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