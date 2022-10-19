Стал известен состав русскоязычной студии освещения плей-офф The International 11
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Игровая компания Valve объявила полный список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать матчи стадии плей-офф чемпионата мира The International 2022 по Dota 2.
На русскоязычной трансляции TI11 будет работать 21 человек — это работники студий RuHub, FISSURE и Maincast, бывшие профессиональные игроки и контент-мейкеры.
Комментаторы The International 2022 на русском языке:
- Никита 4ce Котков;
- Алексей Lex Филиппов;
- Александр JAM Коротков;
- Рустам Adekvat Мавлютов;
- Виктор GodHunt Волков;
- Артур Goblak Костенко;
- Дмитрий Inmate Филинов;
- Егор Belony Довгий;
- Алексей BafiK Бафадаров;
- Дария Eiritel Морозова.
Аналитики The International 2022:
- Дмитрий Droog Чумаченко;
- Дмитрий Zloba Иринчук;
- Сергей Smile Ревин;
- Алексей STORM Туманов;
- Егор JotM Сурков;
- Александр Nofear Чурочкин;
- Артём fng Баршак;
- Алексей Solo Березин.
Контент-мейкеры:
- Дмитрий CrystalMay Корчевинин;
- Яна b2ru Химченко.
Ведущий вечернего шоу:
- Александр XBOCT Дашкевич.
Матчи плей-офф The International 2022 пройдут 20-23 и 29-30 октября в Сингапуре.
Комментарии
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