Стал известен состав русскоязычной студии освещения плей-офф The International 11

Игровая компания Valve объявила полный список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать матчи стадии плей-офф чемпионата мира The International 2022 по Dota 2.

На русскоязычной трансляции TI11 будет работать 21 человек — это работники студий RuHub, FISSURE и Maincast, бывшие профессиональные игроки и контент-мейкеры.

Комментаторы The International 2022 на русском языке:

Никита 4ce Котков;

Алексей Lex Филиппов;

Александр JAM Коротков;

Рустам Adekvat Мавлютов;

Виктор GodHunt Волков;

Артур Goblak Костенко;

Дмитрий Inmate Филинов;

Егор Belony Довгий;

Алексей BafiK Бафадаров;

Дария Eiritel Морозова.

Аналитики The International 2022:

Дмитрий Droog Чумаченко;

Дмитрий Zloba Иринчук;

Сергей Smile Ревин;

Алексей STORM Туманов;

Егор JotM Сурков;

Александр Nofear Чурочкин;

Артём fng Баршак;

Алексей Solo Березин.

Контент-мейкеры:

Дмитрий CrystalMay Корчевинин;

Яна b2ru Химченко.

Ведущий вечернего шоу:

Александр XBOCT Дашкевич.

Матчи плей-офф The International 2022 пройдут 20-23 и 29-30 октября в Сингапуре.