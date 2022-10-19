Стример Папич прокомментирует матчи плей-офф The International 2022 по Dota 2
Поделиться
Популярный русскоязычный стример Виталий Arthas Цаль, также известный как Папич, рассказал, что будет освещать большую часть матчей решающей стадии The International 2022 — главного киберспортивного турнира года.
Сегодня Виталий опубликовал список матчей плей-офф TI11, которые он прокомментирует на своём запасном YouTube-канале.
- 20 октября, с 11:00 — четыре матча первого раунда нижней сетки;
- 21 октября, 11:00 или 14:00 — матч второго раунда нижней сетки;
- 22 октября, 11:00 или 14:00 — матч полуфинала верхней сетки;
- 23 октября, 11:00 — матч четвёртого раунда нижней сетки;
- 29 октября, 10:00 — полуфинальный матч нижней сетки;
- 30 октября, 11:30 — гранд-финал.
Цаль стал известен в сообществе именно благодаря игре Dota 2 — однако несколько лет назад удалил игру из-за токсичной атмосферы и неприятной для него меты.
Комментарии
- 19 октября 2022
-
14:13
-
14:01
-
13:46
-
13:39
-
13:33
-
13:33
-
13:23
-
13:19
-
13:12
-
13:09
-
13:04
-
12:45
-
12:36
-
11:35
-
11:03
-
10:31
-
10:05
-
09:31
- 18 октября 2022
-
23:34
-
20:48
-
20:31
-
20:23
-
20:00
-
19:45
-
19:12
-
19:08
-
18:51
-
18:15
-
17:51
-
17:31
-
17:08
-
16:51
-
16:35
-
16:26
-
16:26
Партнерский контент