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Стример Папич прокомментирует матчи плей-офф The International 2022 по Dota 2

Стример Папич прокомментирует матчи плей-офф The International 2022 по Dota 2
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Популярный русскоязычный стример Виталий Arthas Цаль, также известный как Папич, рассказал, что будет освещать большую часть матчей решающей стадии The International 2022 — главного киберспортивного турнира года.

Сегодня Виталий опубликовал список матчей плей-офф TI11, которые он прокомментирует на своём запасном YouTube-канале.

  • 20 октября, с 11:00 — четыре матча первого раунда нижней сетки;
  • 21 октября, 11:00 или 14:00 — матч второго раунда нижней сетки;
  • 22 октября, 11:00 или 14:00 — матч полуфинала верхней сетки;
  • 23 октября, 11:00 — матч четвёртого раунда нижней сетки;
  • 29 октября, 10:00 — полуфинальный матч нижней сетки;
  • 30 октября, 11:30 — гранд-финал.

Цаль стал известен в сообществе именно благодаря игре Dota 2 — однако несколько лет назад удалил игру из-за токсичной атмосферы и неприятной для него меты.

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