«ВКонтакте» в прямом эфире покажет плей-офф The International 2022

Социальная сеть «ВКонтакте» планирует показать все матчи стадии плей-офф и гранд-финал чемпионата мира The International 2022 по Dota 2. Официальные трансляции турнира пройдут в сообществе VK Dota 2.

«ВКонтакте» также выпустит мини-приложение, в котором пользователи смогут следить за расписанием, результатами игр и статистикой команд. Там же будут доступны прогнозы и возможность открывать специальные награды, выполняя различные задания. Обсудить матчи The International 2022 можно будет в специальном чате для болельщиков.

Матчи плей-офф The International 2022 по Dota 2 пройдут 20-23 и 29-30 октября в Сингапуре. 16 лучших команд по итогам групповой стадии разыграют призовой фонд, который уже превышает $ 16,5 млн.