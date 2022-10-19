«ВКонтакте» в прямом эфире покажет плей-офф The International 2022
Поделиться
Социальная сеть «ВКонтакте» планирует показать все матчи стадии плей-офф и гранд-финал чемпионата мира The International 2022 по Dota 2. Официальные трансляции турнира пройдут в сообществе VK Dota 2.
«ВКонтакте» также выпустит мини-приложение, в котором пользователи смогут следить за расписанием, результатами игр и статистикой команд. Там же будут доступны прогнозы и возможность открывать специальные награды, выполняя различные задания. Обсудить матчи The International 2022 можно будет в специальном чате для болельщиков.
Матчи плей-офф The International 2022 по Dota 2 пройдут 20-23 и 29-30 октября в Сингапуре. 16 лучших команд по итогам групповой стадии разыграют призовой фонд, который уже превышает $ 16,5 млн.
Комментарии
- 19 октября 2022
-
15:15
-
15:01
-
14:46
-
14:13
-
14:01
-
13:46
-
13:39
-
13:33
-
13:33
-
13:23
-
13:19
-
13:12
-
13:09
-
13:04
-
12:45
-
12:36
-
11:35
-
11:03
-
10:31
-
10:05
-
09:31
- 18 октября 2022
-
23:34
-
20:48
-
20:31
-
20:23
-
20:00
-
19:45
-
19:12
-
19:08
-
18:51
-
18:15
-
17:51
-
17:31
-
17:08
-
16:51
Партнерский контент