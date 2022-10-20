Шоумен 2GD вернулся на The International через 7 лет. Гейб Ньюэлл называл его «задницей»

Известный англоязычный комментатор и ведущий Джеймс 2GD Хардинг неожиданно присоединился к студии освещения чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 в Сингапуре.

Появление шоумена стало сюрпризом для зрителей — он не был включён в первоначальный список комментаторов и аналитиков и появился в студии внезапно.

Хардинг не работал на The International и мэйджорах по Dota 2 с 2016 года. Он был со скандалом уволен с The Shanghai Major 2016, когда позволил себе отпустить несколько спорных шуток в эфире — например, пожаловался, что в его гостиничном номере отключили все каналы с порнографией и он не смог подготовиться к турниру.

Тогда глава Valve Гейб Ньюэлл заявил, что компания больше не намерена работать с 2GD, и назвал его «задницей», посчитав поведение ведущего неприемлемым.