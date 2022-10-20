Слабые продажи iPhone 14 Plus вынудили Apple остановить производство

Как сообщает издание The Information, компания Apple решила приостановить производство iPhone 14 Plus. По данным двух источников портала, корпорация недовольна крайне низким спросом на смартфоны — и это при более демократичной цене, чем у линейки Pro.

Как минимум одна крупная фабрика в Китае уже остановила производство запчастей для iPhone 14 Plus и сфокусировалась на других моделях бренда. Со старта продаж модели прошло менее двух недель — и это явный звоночек для Apple. Ещё до продаж новой линейки аналитики отмечали низкий спрос на Plus-модели — их предзаказывали даже реже, чем iPhone SE и iPhone 13 mini.

Возможно, неудачные продажи 14 Plus и стали причиной пониженного спроса на всю линейку. Ранее Apple понизила общие прогнозы по продажам iPhone 14.