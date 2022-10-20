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Слабые продажи iPhone 14 Plus вынудили Apple остановить производство

Слабые продажи iPhone 14 Plus вынудили Apple остановить производство
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Как сообщает издание The Information, компания Apple решила приостановить производство iPhone 14 Plus. По данным двух источников портала, корпорация недовольна крайне низким спросом на смартфоны — и это при более демократичной цене, чем у линейки Pro.

Как минимум одна крупная фабрика в Китае уже остановила производство запчастей для iPhone 14 Plus и сфокусировалась на других моделях бренда. Со старта продаж модели прошло менее двух недель — и это явный звоночек для Apple. Ещё до продаж новой линейки аналитики отмечали низкий спрос на Plus-модели — их предзаказывали даже реже, чем iPhone SE и iPhone 13 mini.

Возможно, неудачные продажи 14 Plus и стали причиной пониженного спроса на всю линейку. Ранее Apple понизила общие прогнозы по продажам iPhone 14.

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