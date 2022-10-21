Призовой фонд The International 2022 по Dota 2 превысил $ 17 млн
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Утром 21 октября общая сумма призовых, которую распределят между собой участники чемпионата мира The International 2022 по Dota 2, превысила отметку в $ 17 млн.
Таким образом, победитель главного киберспортивного турнира получит минимум $ 7,6 млн, второй финалист TI11 выиграет более $ 2,2 млн, третий призёр — свыше $ 1,5 млн.
Фото: prizetrac.kr
Призовой фонд The International пополняется за счёт внутриигровых покупок. Пользователи за донат могут купить и улучшать специальный пропуск в Dota 2, который даёт доступ к уникальным предметах и бонусам — 25% от продаж Valve отправляет в фонд TI11.
Итоговая сумма, которую распределят 20 лучших коллективов мира, станет известна 30 октября после гранд-финала The International 2022.
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