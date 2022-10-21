STORM — о выступлении EG на TI11: ребят у кормушки пора бы убрать, это уже даже не смешно
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Киберспортивный комментатор и аналитик Алексей STORM Туманов раскритиковал Evil Geniuses после вылета с чемпионата мира The International 2022 по Dota 2.
Специалист призвал менеджмент американского клуба полностью распустить текущий состав, но считает, что «злым гениям» будет тяжело расстаться со своей главной звездой в лице керри Артура Arteezy Бабаева.
Надеюсь, что руководство EG наконец обратит внимание на состав по Dota 2 и поймёт, что ребят у кормушки пора бы убрать, это уже даже не смешно. По-хорошему это полный дисбанд, но я не уверен, что они готовы отказаться от медийной составляющей Arteezy.
Сегодня Evil Geniuses уступила beastcoast во втором раунде нижней сетки The International 2022 и покинула главный турнир года, заняв лишь 9-12-е место.
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