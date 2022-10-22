Игрок Gaimin Gladiators отдаст все призовые с The International в приют для животных
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Саппорт европейской команды Gaimin Gladiators Мельхиор Seleri Хилленкамп рассказал, куда планирует потратить выигрыш с чемпионата мира The International 2022 по Dota 2.
Голландский киберспортсмен принял решение отдать всю сумму на благотворительность, а также поблагодарил свою команду за сезон и турнир.
Я жертвую весь выигрыш с The International 2022 в приют для животных. Над ним ещё идёт работа — это долгосрочный проект, о котором я позже расскажу подробнее.
Спасибо моим тиммейтам за этот турнир. В этом году я провёл с ними больше времени, чем со своей настоящей семьёй. Каждого из них я считаю лучшим другом и надеюсь, что это не конец для нас.
Gaimin Gladiators заняла 9-12-е место на The International 2022 и получит около $ 350 тыс. призовых. Таким образом, Мельхиор выиграет и переведёт на счёт приюта примерно $ 50-70 тыс.
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