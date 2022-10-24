T1 по Dota 2 готовы покинуть два игрока — команда не вышла на The International 2022
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Киберспортсмены Карло Kuku Палад и Кенни Xepher Део объявили о поиске новой команды после неудачного выступления на квалификации последнего шанса на The International 2022 по Dota 2.
Два игрока T1 почти синхронно опубликовали посты в соцсетях. Kuku заявил, что его контракт с корейским клубом истёк, но среди вариантов он также будет рассматривать возможность остаться в команде.
Ищу команду! Мой контракт с T1 закончился. Я все ещё готов обсудить его продление, но хочу изучить и другие варианты продолжения карьеры.
Клуб T1, занявший 5-6-е место на TI11 Last Chance Qualifier, пока не объявлял об изменениях в составе.
Состав T1 на The International 2022:
- Анатан ana Фам;
- Топиас Topson Таавитсайнен;
- Карло Kuku Палад;
- Кенни Xepher Део;
- Мэттью Whitemon Филмон.
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