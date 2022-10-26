В Windows 11 появятся функции Android 13
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Microsoft планирует интегрировать функционал Android 13 в Windows 11 в рамках своей будущей дорожной карты. Компания хочет перенести часть элементов из Android в операционную систему.
Microsoft добавит поддержку передачи файлов, ярлыков, функции «Картинка в картинке», локальной сети и многого другого. Совместимость с приложениями Android была среди функций, рекламируемых для Windows 11, когда ОС была анонсирована в 2021 году.
Операционная система Android 13 пока что доступна только для телефонов из серии Pixel от Google. Android 13 должна стать доступной для других смартфонов позже.
Когда в Windows 11 появится полноценная поддержка Android 13, неизвестно. Об этом Microsoft, вероятно, расскажет позже.
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