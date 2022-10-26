Графика в сделку не входила. Люди критикуют и смеются от трейлера «Чебурашки»

Сегодня вышел полноценный трейлер фильма про Чебурашку. В нём впервые детально показали главного героя, Гену в человеческом облике и других персонажей. Судя по соотношению лайков и дизлайков, ролик аудитории не очень понравился.

В данный момент на нём более 650 лайков и 1,2 тыс. дизлайков. Главная претензия людей — ужасный вид Чебурашки, которого сделали с помощью компьютерной графики. Люди отмечают, что в вышедшем в июне тизере герой выглядел намного лучше и реалистичнее, чем его финальная версия. И с этим трудно поспорить.

Чебурашка из свежего трейлера

Чебурашка из тизера

В комментариях аудитория подчёркивает, что создателям ленты следовало оставить вариант из тизера, поскольку он выглядел забавно и мило. Самого Чебурашку называют «графическим монстром». Кто-то даже пошутил про Atomic Heart — отечественную игру, которая должна выйти в конце года.

Буду пересматривать тизер «Чебурашки» раз за разом. А когда фильм выйдет, продолжу смотреть тизер. Честно говоря, хотелось бы верить, что этот трейлер выкинули нам без рендера.

Трейлер выглядит неплохо, когда не показывают этот графического монстра. Он очень сильно выбивается из окружения.

Давайте возмутимся всем интернетом, чтобы ему убрали эти криповые зубы. С Соником же сработало.

Я так понимаю, это новый трейлер Atomic Heart, где показали нового монстра, который будет убивать?

Люди даже вспомнили про ситуацию с кошмарным Соником. Изначально в трейлере его внешний вид сделали плохим, однако из-за массовых жалоб переделали и привели в приемлемый вид.

Верните Чебурашку из тизера. Тут случился какой-то Соник наоборот.

Премьера фильма «Чебурашка» состоится 1 января 2023 года.