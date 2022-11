Премьера сериала The Last of Us официально состоится 15 января

После утечки канал HBO подтвердил, что сериал The Last of Us действительно начнёт выходит уже 15 января. До премьеры осталось немногим дольше пары месяцев. В честь анонса также показали первый постер шоу.

К сожалению, большими деталями или новыми кадрами кабельный канал не поделился.

The Last of Us основана на одноимённой игре Naughty Dog, ремейк которой как раз выходил пару месяцев назад на PS5 и вскоре появится на ПК. По сюжету главный герой Джоэл получает заказ перевезти маленькую девочку Элли через все Соединённые Штаты Америки, поскольку она может помочь побороть страшный вирус.

Оригинальная игра вышла в 2013 году и сразу же стала культовой. Позже она получила сиквел. Обе игры можно пройти на PS4 и PS5.