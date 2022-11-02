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HBO назвала точную дату премьеры сериала The Last of Us

Премьера сериала The Last of Us официально состоится 15 января
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После утечки канал HBO подтвердил, что сериал The Last of Us действительно начнёт выходит уже 15 января. До премьеры осталось немногим дольше пары месяцев. В честь анонса также показали первый постер шоу.

К сожалению, большими деталями или новыми кадрами кабельный канал не поделился.

The Last of Us основана на одноимённой игре Naughty Dog, ремейк которой как раз выходил пару месяцев назад на PS5 и вскоре появится на ПК. По сюжету главный герой Джоэл получает заказ перевезти маленькую девочку Элли через все Соединённые Штаты Америки, поскольку она может помочь побороть страшный вирус.

Оригинальная игра вышла в 2013 году и сразу же стала культовой. Позже она получила сиквел. Обе игры можно пройти на PS4 и PS5.

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