Diablo Immortal заработала более 18 млрд рублей. Всё благодаря китайцам

Blizzard и NetEase заработали на Diablo Immortal более $ 300 млн, или около 18,5 млрд рублей. Мобильный ролевой экшен достиг такого результата за пять месяцев — он вышел на IOS, Android и ПК 2 июня на Западе, а 25 июля состоялся релиз в Китае. Вне китайского рынка Diablo Immortal заработала $ 155,6 млн (9,6 млрд рублей), а граждане КНР «доложили» в игру ещё $ 144,7 млн (8,9 млрд рублей).
С момента запуска в Китае Diablo Immortal в среднем зарабатывала более $ 2,23 млн (138 млн рублей) в день. Пик ежедневного дохода пришёлся на 30 июля, когда в игру за 24 часа задонатили $ 4,13 млн (255 млн рублей).
Фото: График заработка Diablo Immortal в Китае и остальном мире
Вторым по доходности рынком для игры стали США, там тайтл получил с пользователей $ 66,5 млн (4,1 млрд рублей). В Южной Корее проект сгенерировал $ 23,8 млн (1,47 млн рублей) прибыли, в Японии — $ 8,2 млн (507 млн рублей), в Германии — $ 7 млн (433 млн рублей).
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