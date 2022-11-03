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Инсайдер назвал имя кандидата на роль нового керри Virtus.pro по Dota 2

Инсайдер назвал имя кандидата на роль нового керри Virtus.pro по Dota 2
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Шеф-редактор сайта Cybersport.Metaratings со ссылкой на собственные источники сообщил, что Virtus.pro рассматривает Алимжана Watson Исламбекова из HellRaisers на роль нового керри состава по Dota 2.

Пока это лишь один из вариантов на замену RAMZES666. Возможно, до старта сезона клуб найдёт другого игрока на первую позицию.

Алимжан действительно рассматривается как один из потенциальных вариантов. Но станет ли он окончательным? Вопрос. Все мы помним историю с Kiritych, когда он был в шаге от перехода, но тогда выбрал Pure.

В октябре Virtus.pro не смогла выйти в финальную часть The International 2022 по Dota 2, проиграв в квалификации последнего шанса Team Secret и Team Liquid. После этого российский клуб покинул керри Роман RAMZES666 Кушнарёв.

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