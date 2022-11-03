Square Enix нашла новый способ разочаровать своих фанатов

Square Enix официально анонсировала NFT-игру Symbiogenesis. Она выйдет весной 2023 года вместе с одноимённым бесплатным браузерным сервисом.

Издатель зарегистрировал торговую марку Symbiogenesis в октябре. Тогда игроки посчитали, что под этим брендом выйдет продолжение нашумевшей в конце 90-х Parasite Eve или что-то, связанное с этой серией. Они пришли к этому выводу потому, что слово symbiogenesis означает процесс объединения двух отдельных организмов в один. Именно этот процесс лежит в основе сюжета Parasite Eve.

Symbiogenesis — совершенно новый развлекательный проект, события которого развернутся в автономном мире, где симбиоз множества персонажей может быть собран в формате цифрового искусства.

В Symbiogenesis весь созданный пользователями контент можно будет использовать как аватар профиля в социальных сетях и в качестве игрового персонажа в истории, которая происходит в цифровом мире. В нём игрокам нужно будет раскрыть несколько тайн, выполняя различные задания. Авторы обещают в NFT-игре много сюжета.