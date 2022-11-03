Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России выйдет книга о создании культовой серии Half-Life

В России выйдет книга о создании культовой серии Half-Life
Комментарии

Издательство «Бомбора» получило лицензию на перевод книги Half-Life. Le FPS libéré об истории и разработке серии Half-Life. Об этом сообщил продюсер и переводчик Михаил Бочаров в интервью «Чемпионату».

Мы уже несколько лет сотрудничаем с французским издательством Third Editions, которое выпускает книги про истории культовых франшиз и выдающихся разработчиков для широкого круга читателей.

Сегодня мы начали работу над книгой про великую Half-Life, которая не нуждается в представлении, но пояснения ей точно не помешают. Автор рассказывает про разработку и анализирует историю, в попытках понять легендарный шедевр.

Переводом занимается Анна Полунина, которая раньше переводила книгу про разработку трилогии «Ведьмак». Научным руководителем выступит Даниил Кортез — бывший редактор портала DTF, который публикуется и на нашем сайте.

О дате релиза книги пока говорить рано, однако Михаил заверяет, что она «успеет выйти до релиза третьей части».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022