В России выйдет книга о создании культовой серии Half-Life
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Издательство «Бомбора» получило лицензию на перевод книги Half-Life. Le FPS libéré об истории и разработке серии Half-Life. Об этом сообщил продюсер и переводчик Михаил Бочаров в интервью «Чемпионату».
Мы уже несколько лет сотрудничаем с французским издательством Third Editions, которое выпускает книги про истории культовых франшиз и выдающихся разработчиков для широкого круга читателей.
Сегодня мы начали работу над книгой про великую Half-Life, которая не нуждается в представлении, но пояснения ей точно не помешают. Автор рассказывает про разработку и анализирует историю, в попытках понять легендарный шедевр.
Переводом занимается Анна Полунина, которая раньше переводила книгу про разработку трилогии «Ведьмак». Научным руководителем выступит Даниил Кортез — бывший редактор портала DTF, который публикуется и на нашем сайте.
О дате релиза книги пока говорить рано, однако Михаил заверяет, что она «успеет выйти до релиза третьей части».
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