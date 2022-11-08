Warhammer 40,000: Darktide снова можно купить в России
Поделиться
В начале июня разработчики Warhammer 40,000: Darktide открыты ли предзаказы на игру. Купить проект можно было и в России, однако через две недели такую возможность убрали — тайл был недоступен в российском Steam.
Забавно, но сейчас Darktide снова доступна для покупки в России. Страница игры в Steam открывается без каких-либо проблем и не требует подключения VPN. Цена — 2749 рублей — какой и была в начале июня.
С чем связано возобновление доступа в России, неизвестно. Не исключено, то это обыкновенная ошибка. Разработчики тайтла ничего не говорили о ситуации.
Кстати, в самой Warhammer 40,000: Darktide будет поддержка русскоязычных субтитров и интерфейса. Игра выйдет 30 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series.
Комментарии
- 8 ноября 2022
-
14:11
-
14:08
-
14:02
-
13:39
-
13:27
-
13:10
-
13:04
-
13:03
-
12:41
-
12:14
-
11:42
-
10:59
-
10:20
-
09:57
-
09:30
-
01:46
- 7 ноября 2022
-
23:56
-
23:50
-
21:14
-
20:42
-
20:15
-
19:57
-
19:43
-
19:42
-
19:17
-
18:34
-
18:14
-
17:51
-
17:25
-
17:23
-
17:02
-
16:41
-
16:21
-
16:06
-
16:00
Партнерский контент