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Warhammer 40,000: Darktide снова можно купить в России

Warhammer 40,000: Darktide снова можно купить в России
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В начале июня разработчики Warhammer 40,000: Darktide открыты ли предзаказы на игру. Купить проект можно было и в России, однако через две недели такую возможность убрали — тайл был недоступен в российском Steam.

Забавно, но сейчас Darktide снова доступна для покупки в России. Страница игры в Steam открывается без каких-либо проблем и не требует подключения VPN. Цена — 2749 рублей — какой и была в начале июня.

С чем связано возобновление доступа в России, неизвестно. Не исключено, то это обыкновенная ошибка. Разработчики тайтла ничего не говорили о ситуации.

Кстати, в самой Warhammer 40,000: Darktide будет поддержка русскоязычных субтитров и интерфейса. Игра выйдет 30 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series.

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