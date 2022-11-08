Warhammer 40,000: Darktide снова можно купить в России

В начале июня разработчики Warhammer 40,000: Darktide открыты ли предзаказы на игру. Купить проект можно было и в России, однако через две недели такую возможность убрали — тайл был недоступен в российском Steam.

Забавно, но сейчас Darktide снова доступна для покупки в России. Страница игры в Steam открывается без каких-либо проблем и не требует подключения VPN. Цена — 2749 рублей — какой и была в начале июня.

С чем связано возобновление доступа в России, неизвестно. Не исключено, то это обыкновенная ошибка. Разработчики тайтла ничего не говорили о ситуации.

Кстати, в самой Warhammer 40,000: Darktide будет поддержка русскоязычных субтитров и интерфейса. Игра выйдет 30 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series.